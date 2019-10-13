Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шестёркин одержал две победы в двух матчах в АХЛ, у Кравцова — ноль бросков

Шестёркин одержал две победы в двух матчах в АХЛ, у Кравцова — ноль бросков
Хоккей / АХЛ 0

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» Виталий Кравцов принял участие в матче регулярного чемпионата со «Спрингфилд Тандербёрдз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Рика Кноблауха.

Россиянин снова не набрал очков и ни разу не бросил по воротам. Всего в двух встречах на счету Кравцова ни одного очка и ни одного броска при показателе полезности «–1». Это был третий матч «Хартфорда» в сезоне, а второй российский нападающий пропустил.

АХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
Окончен
3 : 1
Спрингфилд Тандербёрдс
Спрингфилд
0:1 Ан (Руа, Prow) – 09:49'   1:1 Jones (Newell, Линдгрен) – 18:06'   2:1 Ди Джузеппе (Хитил, LoVerde) – 35:33'   3:1 Хитил (O'Regan, Рэддиш) – 59:59'

Голкипер Игорь Шестёркин стал второй звездой матча со «Спрингфилдом», отразив 17 бросков из 18. В этом сезоне у российского голкипера две победы в двух матчах. Игорь также не принимал участия во втором матче фарм-клуба «Рейнджерс» в чемпионате.

Кравцов не попал в состав фарм-клуба «Рейнджерс» на второй матч регулярки АХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019