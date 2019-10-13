Шестёркин одержал две победы в двух матчах в АХЛ, у Кравцова — ноль бросков

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» Виталий Кравцов принял участие в матче регулярного чемпионата со «Спрингфилд Тандербёрдз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Рика Кноблауха.

Россиянин снова не набрал очков и ни разу не бросил по воротам. Всего в двух встречах на счету Кравцова ни одного очка и ни одного броска при показателе полезности «–1». Это был третий матч «Хартфорда» в сезоне, а второй российский нападающий пропустил.

Голкипер Игорь Шестёркин стал второй звездой матча со «Спрингфилдом», отразив 17 бросков из 18. В этом сезоне у российского голкипера две победы в двух матчах. Игорь также не принимал участия во втором матче фарм-клуба «Рейнджерс» в чемпионате.