Шестёркин одержал две победы в двух матчах в АХЛ, у Кравцова — ноль бросков
Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» Виталий Кравцов принял участие в матче регулярного чемпионата со «Спрингфилд Тандербёрдз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Рика Кноблауха.
Россиянин снова не набрал очков и ни разу не бросил по воротам. Всего в двух встречах на счету Кравцова ни одного очка и ни одного броска при показателе полезности «–1». Это был третий матч «Хартфорда» в сезоне, а второй российский нападающий пропустил.
АХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
Окончен
3 : 1
Спрингфилд Тандербёрдс
Спрингфилд
0:1 Ан (Руа, Prow) – 09:49' 1:1 Jones (Newell, Линдгрен) – 18:06' 2:1 Ди Джузеппе (Хитил, LoVerde) – 35:33' 3:1 Хитил (O'Regan, Рэддиш) – 59:59'
Голкипер Игорь Шестёркин стал второй звездой матча со «Спрингфилдом», отразив 17 бросков из 18. В этом сезоне у российского голкипера две победы в двух матчах. Игорь также не принимал участия во втором матче фарм-клуба «Рейнджерс» в чемпионате.
Кравцов не попал в состав фарм-клуба «Рейнджерс» на второй матч регулярки АХЛ
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