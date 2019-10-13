Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» — ЦСКА: в состав гостей не попали Андронов, Телегин и Киселевич

«Сочи» — ЦСКА: в состав гостей не попали Андронов, Телегин и Киселевич
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Сочи. Встреча состоится сегодня, 13 октября, начало — в 17:00 мск.

Место в воротах «леопардов» займёт Иван Налимов. В состав ЦСКА не попали защитник Богдан Киселевич, а также нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов и Сергей Калинин.

ХК «Сочи»:

Налимов (Шикин);
Бертильссон — Воробьёв, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Калетник;
Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Гордеев, Архимов — Томилин — Капустин, Старков.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Окулов;
Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Слепышев;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019