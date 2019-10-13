«Сочи» — ЦСКА: в состав гостей не попали Андронов, Телегин и Киселевич

ХК «Сочи» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Сочи. Встреча состоится сегодня, 13 октября, начало — в 17:00 мск.
Место в воротах «леопардов» займёт Иван Налимов. В состав ЦСКА не попали защитник Богдан Киселевич, а также нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов и Сергей Калинин.
ХК «Сочи»:
Налимов (Шикин);
Бертильссон — Воробьёв, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Калетник;
Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Гордеев, Архимов — Томилин — Капустин, Старков.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Окулов;
Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Слепышев;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.
- 13 октября 2019
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