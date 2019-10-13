Игроки и тренерский штаб «Авангарда» навестили могилу Алексея Черепанова
Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» навестили могилу бывшего форварда команды Алексея Черепанова. Спортсмен скончался 13 октября 2008 года в 19-летнем возрасте.
«Игроки и тренерский штаб «Авангарда» навестили могилу Лёши Черепанова и возложили цветы. Мы помним», — говорится в сообщении в «твиттере» омского клуба.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».
Черепанов скончался в Чехове после матча «Витязь» — «Авангард» от сердечного приступа. Похороны хоккеиста состоялись 15 октября 2008 года на Старо-Северном кладбище Омска.
В настоящий момент «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 16 матчах регулярного чемпионата команда Боба Хартли набрала 23 очка.
Навеки 19-летний. 10 лет назад не стало Алексея Черепанова
13 октября 2008 года его сердце перестало биться.
- 13 октября 2019
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