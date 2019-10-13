Игроки и тренерский штаб «Авангарда» навестили могилу Алексея Черепанова

Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» навестили могилу бывшего форварда команды Алексея Черепанова. Спортсмен скончался 13 октября 2008 года в 19-летнем возрасте.



«Игроки и тренерский штаб «Авангарда» навестили могилу Лёши Черепанова и возложили цветы. Мы помним», — говорится в сообщении в «твиттере» омского клуба.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».



Черепанов скончался в Чехове после матча «Витязь» — «Авангард» от сердечного приступа. Похороны хоккеиста состоялись 15 октября 2008 года на Старо-Северном кладбище Омска.



В настоящий момент «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 16 матчах регулярного чемпионата команда Боба Хартли набрала 23 очка.