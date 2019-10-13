Ардашев: сегодня на льду был «Локомотив», который выполнил установку на матч

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев поделился впечатлениями от выездного матча с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).



«Мы очень рады, что наконец-то добились выездной победы. Сегодня на льду была команда. Команда, которая выполнила установку на игру. Приятно, что все пятёрки внесли свой вклад. Надеемся, что эта победа нам даст заряд энергии на следующие игры», — приводит слова Ардашева официальный сайт КХЛ.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Алексеев, Тай Рэтти, Павел Кудрявцев (дубль), Даниил Мисюль и Якуб Накладал. У хозяев отличились Жильбер Брюле, Тревор Мёрфи и Брэндон Ип.



Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.