Панин получил травму перед голом «Салавата Юлаева» в матче с «Йокеритом»

«Салават Юлаев» проводит выездной матч с «Йокеритом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 15-й минуте стараниями Александра Кадейкина. За несколько мгновений до гола травму в своей зоне получил защитник «Салавата» Григорий Панин. Капитан уфимского клуба не вышел на второй период.
Посмотреть видео эпизода с голом и травмой Панина можно на официальном сайте КХЛ.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Мозес— Контиола — Мяэналанен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;
Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Сергеев— Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Солодухин— Картаев — Баранов.
- 13 октября 2019
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