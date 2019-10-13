Панин получил травму перед голом «Салавата Юлаева» в матче с «Йокеритом»

«Салават Юлаев» проводит выездной матч с «Йокеритом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 15-й минуте стараниями Александра Кадейкина. За несколько мгновений до гола травму в своей зоне получил защитник «Салавата» Григорий Панин. Капитан уфимского клуба не вышел на второй период.

Посмотреть видео эпизода с голом и травмой Панина можно на официальном сайте КХЛ.

«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Мозес— Контиола — Мяэналанен;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;

Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Сергеев— Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Солодухин— Картаев — Баранов.