«Йокерит» — «Салават»: Метсола украл гол у соперника, совершив великолепный сейв

«Салават Юлаев» проводит выездной матч с «Йокеритом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



В третьем периоде при счёте 2:2 голкипер уфимского клуба Юха Метсола совершил великолепное спасение, не позволив сопернику поразить ворота.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Салавата Юлаева».

«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Мозес— Контиола — Мяэналанен;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;

Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Сергеев— Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Солодухин— Картаев — Баранов.