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«Йокерит» — «Салават»: Метсола украл гол у соперника, совершив великолепный сейв

«Йокерит» — «Салават»: Метсола украл гол у соперника, совершив великолепный сейв
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» проводит выездной матч с «Йокеритом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

В третьем периоде при счёте 2:2 голкипер уфимского клуба Юха Метсола совершил великолепное спасение, не позволив сопернику поразить ворота.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Салавата Юлаева».

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Мозес— Контиола — Мяэналанен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;
Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Сергеев— Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Солодухин— Картаев — Баранов.

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