«Йокерит» — «Салават»: Метсола украл гол у соперника, совершив великолепный сейв
«Салават Юлаев» проводит выездной матч с «Йокеритом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
В третьем периоде при счёте 2:2 голкипер уфимского клуба Юха Метсола совершил великолепное спасение, не позволив сопернику поразить ворота.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Салавата Юлаева».
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Мозес— Контиола — Мяэналанен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Оксанен;
Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Сергеев— Семёнов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Солодухин— Картаев — Баранов.
- 13 октября 2019
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