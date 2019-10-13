28 хоккеистов юниорской сборной России начали подготовку к Мировому кубку вызова

Сегодня, 13 октября, юниорская сборная России (игроки до 17 лет) начала в Новогорске подготовку к ежегодному турниру «Мировой кубок вызова», сообщает официальный сайт ФХР. Турнир пройдёт со 2 по 9 ноября в канадском городе Свифт-Каррент.
Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 28 хоккеистов.
Вратари: Валерий Бринкман (СКА, 2003), Павел Канаев («Спартак»), Семен Вязовой («Салават Юлаев»).
Защитники: Михаил Березовский, Артем Грушников, Владимир Грудинин, (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Владислав Сапунов (оба — «Динамо М»), Никита Димитров, Арсений Коромыслов (оба — СКА), Даниил Соболев («Спартак»), Владислав Лукашевич («Локомотив»).
Нападающие: Данила Ганин, Артем Свищев, Алексей Прокопенко (все — «Авангард»), Илья Иванцов, Владимир Сычев (оба — СКА), Даниил Лазутин, Павел Минтюков, Матвей Надворный, Никита Чибирков (все — «Динамо М»), Фёдор Свечков («Лада»), Даниил Григорьев, Иван Мехов (оба — «Ак Барс»), Евгений Горфиняк, Прохор Полтапов (оба — ЦСКА), Данила Юров («Металлург»), Всеволод Гайдамак («Спартак»).
Расписание матчей сборной России U17 на групповом этапе Мирового кубка вызова:
3 ноября, 4:00 (мск), Канада в красном — Россия.
4 ноября, 22:00 (мск), Россия — Финляндия.
6 ноября, 00:00 (мск), Россия — Швеция.
- 13 октября 2019
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