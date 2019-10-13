«Сочи» — ЦСКА: Капризов забросил 100-ю шайбу в КХЛ

В настоящее время проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ХК «Сочи» принимает ЦСКА.
«Армейцы» открыли счёт в концовке второго периода стараниями Кирилла Капризова, реализовавшего большинство. Форвард ЦСКА забросил 100-ю шайбу в лиге. Чуть позже Капризов оформил дубль и укрепил преимущество московского клуба.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
ХК «Сочи»:
Налимов (Шикин);
Бертильссон — Воробьёв, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Калетник;
Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Гордеев, Архимов — Томилин — Капустин, Старков.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Окулов;
Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Слепышев;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.
- 13 октября 2019
-
19:19
-
19:10
-
19:08
-
19:00
-
18:49
-
18:42
-
18:17
-
18:10
-
17:49
-
17:18
-
17:12
-
16:44
-
16:17
-
16:09
-
15:30
-
15:21
-
15:12
-
14:34
-
14:04
-
13:47
-
13:30
-
13:05
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:31
-
11:05
-
11:00
-
10:35
-
10:11
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:40