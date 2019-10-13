«Сочи» — ЦСКА: Капризов забросил 100-ю шайбу в КХЛ

В настоящее время проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ХК «Сочи» принимает ЦСКА.



«Армейцы» открыли счёт в концовке второго периода стараниями Кирилла Капризова, реализовавшего большинство. Форвард ЦСКА забросил 100-ю шайбу в лиге. Чуть позже Капризов оформил дубль и укрепил преимущество московского клуба.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

ХК «Сочи»:



Налимов (Шикин);

Бертильссон — Воробьёв, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Калетник;

Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;

Гордеев, Архимов — Томилин — Капустин, Старков.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Окулов;

Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Слепышев;

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.