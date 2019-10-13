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«Сочи» — ЦСКА: Капризов забросил 100-ю шайбу в КХЛ

«Сочи» — ЦСКА: Капризов забросил 100-ю шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В настоящее время проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ХК «Сочи» принимает ЦСКА.

«Армейцы» открыли счёт в концовке второго периода стараниями Кирилла Капризова, реализовавшего большинство. Форвард ЦСКА забросил 100-ю шайбу в лиге. Чуть позже Капризов оформил дубль и укрепил преимущество московского клуба.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

ХК «Сочи»:

Налимов (Шикин);
Бертильссон — Воробьёв, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Калетник;
Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Гордеев, Архимов — Томилин — Капустин, Старков.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Окулов;
Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Слепышев;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.

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