«Витязь» всухую обыграл минское «Динамо», поражение стало четвёртым подряд

«Витязь» принимал в Подольске минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подмосковного клуба. «Зубры» потерпели четвёртое поражение подряд, «Витязь» одержал четвёртую победу в шести встречах.
Первый период завершился без заброшенных шайб. Хозяева открыли счёт в концовке второго периода усилиями Артёма Швец-Рогового, сумевшего реализовать численный перевес. В третьем периоде преимущество «Витязя» укрепил Миро Аалтонен. На последней минуте Якуб Ержабек отправил шайбу в пустые ворота. Голкипер хозяев Илья Ежов отметился «сухарём», отразив 27 бросков.
15 октября «Витязь» примет в Подольске «Салават Юлаев», а минчане 17-го числа встретятся в столице Беларуси с «Торпедо».
- 13 октября 2019
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