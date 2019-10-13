«Оттава» отправила Виталия Абрамова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» отправил нападающего Виталия Абрамова в Американскую хоккейную лигу, информирует официальный сайт «сенаторов». Россиянин будет выступать за клуб «Белвилл».



В нынешнем сезоне 21-летний Абрамов провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой при нейтральном показателе полезности и двух минутах штрафного времени.



В сезоне-2019/20 россиянин провёл один матч в АХЛ, не сумев отметиться результативными действиями и заработав показатель полезности «-1». Ранее Абрамов выступал в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был нападающий Мэтт Дюшейн.

Тренер «Оттавы»: стоило дать Абрамову побольше времени. Паренёк был хорош