Береснев после матча с ЦСКА рассказал о плане спасения ХК «Сочи»

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Леонид Береснев прокомментировал поражение со счётом 0:2 в матче с ЦСКА.



«Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой. Нам понравилась встреча. Хороший противник. Сами понимаете, чемпион, обладатель Кубка Гагарина. Естественно, готовились. Нас подкосило тройное удаление во втором периоде. Я думаю, что второй гол — следствие первого гола в меньшинстве, потому что многие игроки вышли из ритма, и мы получили «гол в раздевалку». Очень тяжёлый. Но я скажу, что ребята нашли в себе силы, собрались: на третий период вышли на лёд не с опущенными головами, старались исправить ситуацию. Были моменты, которые могли привести к другому результату. Идём дальше, готовимся. Думаю, дальше будет лучше.



Налимов оставил очень неплохое впечатление от игры. Надеемся, что и в дальнейшем он будет так же надёжно действовать.



Мой план спасения команды? Усилить реализацию. У нас очень слабая реализация. В общем-то, и сегодня мы не забили, к сожалению, ни одного гола. Хотя моменты были, и моменты прекрасные. Я думаю, что мы на правильном пути. И плюс большинство. Его нам тоже нужно усиливать, но на это нужно время. Надо поработать. Думаю, всё наладится.



Кардинальные изменения в звеньях? Хватит уже кардинальных изменений. Надо работать и идти дальше», — передаёт слова Береснева корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

Зубов уволен из «Сочи». Ему не простили поражения и отсутствие плана Поднимать южан из ямы будет Леонид Береснев.