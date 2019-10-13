Четыре ключевых игрока «Рейнджерс» не приняли участия в тренировке
Четыре хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» пропустили тренировочное занятие команды. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Колин Стивенсон.
Защитнику Марку Стаалу предоставили отдых, а у форварда Криса Крайдера повреждение нижней части тела. Нападающие Мика Зибанеджад и Брендан Лемье не принимали участия в тренировке из-за простуды. По словам главного тренера «синерубашечников» Дэвида Куинна, возвращение игроков ожидается со дня на день.
В нынешнем сезоне «Рейнджерс» провели три матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав две победы при одном поражении. Ближайшая встреча с участием «Нью-Йорка» состоится 18 октября. Команда Куинна проведёт выездной матч с «Нью-Джерси Дэвилз».
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Артемий старался помочь команде, но «Рейнджерс» всё же потерпели первое поражение в сезоне.
- 13 октября 2019
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