Цулыгин: у «Салавата» не очень получалось во втором периоде
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился эмоциями после выездного матча с «Йокеритом» (2:3 Б). В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин и Пётр Хохряков.
«Интересная, боевая и быстрая игра. Мы хорошо провели первый и третий периоды. Не очень получалось во втором периоде, минут 15, но хорошо, что в конце отошли чуть-чуть и смогли гол забить, сравняв счёт. Соперник играл очень активно, и мы пытались ловить его на контратаках. Где-то получилось, а где-то нет. «Йокерит» с победой», — приводит слова Цулыгина официальный сайт уфимского клуба.
17 октября «Йокерит» проведёт выездной матч с «Ак Барсом», а уфимский клуб 15-го числа встретится в Подольске с «Витязем».
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- 13 октября 2019
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