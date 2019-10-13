Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов переместился на первое место в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.



Таблица бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20



В выездном матче регулярного чемпионата с ХК «Сочи» (2:0) 22-летний форвард забросил две шайбы. На счету Кирилла 12 результативных бросков и 8 голевых передач. Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв также набрал 20 очков, однако он забросил на шесть шайб меньше. Замыкает тройку лучших бомбардиров нападающий СКА Владимир Ткачёв, набравший 19 (7+12) баллов.



Кроме того, Капризов упрочил лидерство в списке снайперов. Теперь он опережает форварда минского «Динамо» Теэму Пулккинена и нападающего СКА Йори Лехтеря на три шайбы.

13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.