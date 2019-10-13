Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ

Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов переместился на первое место в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.

Таблица бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

В выездном матче регулярного чемпионата с ХК «Сочи» (2:0) 22-летний форвард забросил две шайбы. На счету Кирилла 12 результативных бросков и 8 голевых передач. Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв также набрал 20 очков, однако он забросил на шесть шайб меньше. Замыкает тройку лучших бомбардиров нападающий СКА Владимир Ткачёв, набравший 19 (7+12) баллов.

Кроме того, Капризов упрочил лидерство в списке снайперов. Теперь он опережает форварда минского «Динамо» Теэму Пулккинена и нападающего СКА Йори Лехтеря на три шайбы.

13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне
ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019