Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов переместился на первое место в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.
Таблица бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20
В выездном матче регулярного чемпионата с ХК «Сочи» (2:0) 22-летний форвард забросил две шайбы. На счету Кирилла 12 результативных бросков и 8 голевых передач. Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв также набрал 20 очков, однако он забросил на шесть шайб меньше. Замыкает тройку лучших бомбардиров нападающий СКА Владимир Ткачёв, набравший 19 (7+12) баллов.
Кроме того, Капризов упрочил лидерство в списке снайперов. Теперь он опережает форварда минского «Динамо» Теэму Пулккинена и нападающего СКА Йори Лехтеря на три шайбы.
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