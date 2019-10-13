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Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал с победы в составе хоккейного «Гилдфорда»

Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал с победы в составе хоккейного «Гилдфорда»
Хоккей / Прочие 0

Бывший футбольный голкипер Петр Чех успешно дебютировал в составе британского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».

Его команда одержала победу в матче с «Суидон Уайлдкэтс» со счётом 3:2 Б. Чешский вратарь был признан лучшим игроком встречи в составе своей команды и помог «Гилдфорду» одержать победу в серии послематчевых штрафных бросков.

Посмотреть видео решающего момента в серии буллитов можно в «Твиттере».

Большую часть профессиональной карьеры футболиста Чех провёл в «Челси». За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

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