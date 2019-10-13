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Расписание матчей НХЛ на 14 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 14 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

14 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдут три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

02:00. «Виннипег Джетс» — «Питтсбург Пингвинз»

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

05:00. «Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз»

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

05:00. «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс»

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

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