Расписание матчей НХЛ на 14 октября 2019 года

14 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги пройдут три матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



02:00. «Виннипег Джетс» — «Питтсбург Пингвинз»

05:00. «Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз»

05:00. «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.