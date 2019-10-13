Кравец: Сёмин всё время катается, но рука его ещё беспокоит

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о матче с минским «Динамо» (3:0).



«Настраивались на Минск, понимали, что они сыграли несколько матчей на выезде. Первый период показал, что команда соперника может сыграть сильно и агрессивно. Рад, что наши ребята выстояли, где-то сыграли правильно и надёжно. Выстояли в меньшинстве и забили в большинстве. Хотелось бы владеть инициативой с первых минут, но соперник нам активно противостоял. Надеемся, что возвращение Сёмина на подходе. Он всё время катается, но рука его ещё беспокоит», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.



Первый период завершился без заброшенных шайб. Хозяева открыли счёт в концовке второго периода усилиями Артёма Швец-Рогового, сумевшего реализовать численный перевес. В третьем периоде преимущество «Витязя» укрепил Миро Аалтонен. На последней минуте Якуб Ержабек отправил шайбу в пустые ворота. Голкипер хозяев Илья Ежов отметился «сухарём», отразив 27 бросков.