Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кравец: Сёмин всё время катается, но рука его ещё беспокоит

Кравец: Сёмин всё время катается, но рука его ещё беспокоит
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о матче с минским «Динамо» (3:0).

«Настраивались на Минск, понимали, что они сыграли несколько матчей на выезде. Первый период показал, что команда соперника может сыграть сильно и агрессивно. Рад, что наши ребята выстояли, где-то сыграли правильно и надёжно. Выстояли в меньшинстве и забили в большинстве. Хотелось бы владеть инициативой с первых минут, но соперник нам активно противостоял. Надеемся, что возвращение Сёмина на подходе. Он всё время катается, но рука его ещё беспокоит», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Хозяева открыли счёт в концовке второго периода усилиями Артёма Швец-Рогового, сумевшего реализовать численный перевес. В третьем периоде преимущество «Витязя» укрепил Миро Аалтонен. На последней минуте Якуб Ержабек отправил шайбу в пустые ворота. Голкипер хозяев Илья Ежов отметился «сухарём», отразив 27 бросков.

7 лет назад Сёмин приехал играть в Россию бесплатно. Сделал подарок бабушке
Звёздного игрока НХЛ даже сравнивали с футболистом Игорем Денисовым, который устроил скандал из-за зарплат Халка и Витселя.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019