Передача Куликова не спасла «Виннипег» от разгрома в матче с «Питтсбургом»

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Поединок состоялся на «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершился со счётом 7:2 в пользу гостей.
В составе победителей две шайбы забросил Зак Астон-Риз. Еще по одному голу на свой счёт записали Джейк Гюнцель, Сэм Лафферти, Доминик Симон Сэм Лафферти и Джейк Гюнцель. За хозяев забивали Мэтью Перро и Марк Шайфли. Защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился одной результативной передачей. Россиянин провёл на площадке 15 минут и 52 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Питтсбург» одержал третью победу подряд. «Виннипег» потерпел первое поражение за последние три игры.
В следующем матче «Виннипег» встретится с «Аризоной Койотс». «Питтсбург» сыграет с «Колорадо Эвеланш».
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