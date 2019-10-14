Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Куликова не спасла «Виннипег» от разгрома в матче с «Питтсбургом»

Передача Куликова не спасла «Виннипег» от разгрома в матче с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Поединок состоялся на «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершился со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе победителей две шайбы забросил Зак Астон-Риз. Еще по одному голу на свой счёт записали Джейк Гюнцель, Сэм Лафферти, Доминик Симон Сэм Лафферти и Джейк Гюнцель. За хозяев забивали Мэтью Перро и Марк Шайфли. Защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился одной результативной передачей. Россиянин провёл на площадке 15 минут и 52 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Питтсбург» одержал третью победу подряд. «Виннипег» потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Аризоной Койотс». «Питтсбург» сыграет с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Перро (Рослович, Куликов) – 01:47' (5x5)   1:1 Астон-Риз (Блюгерс, Танев) – 04:09' (5x5)   1:2 Гюнцель (Дюмулен, Петтерссон) – 27:50' (5x4)   1:3 Лафферти (Бландизи, Летанг) – 28:31' (5x5)   2:3 Шайфли (Лайне, Моррисси) – 30:00' (5x4)   2:4 Симон (Кросби, Петтерссон) – 36:28' (5x5)   2:5 Лафферти (Астон-Риз, Шульц) – 49:13' (5x5)   2:6 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 51:40' (5x5)   2:7 Астон-Риз – 54:46' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019