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Шипачёв: в КХЛ сейчас нет соперников, которых можно назвать проходными

Шипачёв: в КХЛ сейчас нет соперников, которых можно назвать проходными
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:3) прокомментировал ситуацию в клубе.

«Мне кажется, сейчас все игры тяжёлые. У других команд график такой же. Все играют через день или через два на протяжении месяца. Сложно каждому участнику. Тем более сейчас в КХЛ нет соперников, которых можно назвать проходными.

«Слухи об отставке Крикунова? Конечно, команда старается выиграть. Не хочется, чтобы что-то получилось так, как вы говорите. Когда ты выигрываешь, всё нормально. Когда проигрываешь, то, разумеется, начинают появляться разные слухи.

У нас стандартный тренировочный процесс. Не знаю, для кого это нагрузка, а для кого не нагрузка. Трудно сказать, кто как подобное переносит. Но у нас есть разминки и заминки. После игры ты должен прийти в зал и либо позаниматься, либо покрутить велотренажер. Есть также тренеры по физподготовке, которые контролируют твоё состояние. Обычный рабочий процесс», — приводят слова Шипачёва «Известия».

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