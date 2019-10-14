Вернувшийся в «Сан-Хосе» Марло не смог сдержать слёз после оваций стадиона

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло не смог сдержать слёз во время матча регулярного сезона НХЛ с «Калгари Флэймз», который в эти минуты проходит в Сан-Хосе (завершился второй период, счёт — 3:1).
Для 40-летнего нападающего этот матч стал первым на домашнем льду после возвращения в клуб, в котором он отыграл 19 сезонов.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сан-Хосе Шаркс».
Прошлый сезон Марло провёл в «Торонто». На счету 40-летнего форварда 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 37 очков (16+21) при коэффициенте полезности «–6». В плей-офф Марло отдал две результативные передачи в семи играх.
До подписания контракта с «Торонто» в 2017 году Марло всю карьеру выступал в «Сан-Хосе». В общей сложности Марло сыграл 1658 матчей в НХЛ, в которых забил 553 гола и отдал 615 результативных передач.
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