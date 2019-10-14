Н. Квартальнов: раздражало, когда меня называли блатным в «Сибири» и ЦСКА

Хоккейный агент Никита Квартальнов поделился воспоминаниями об игровой карьере и выступлениях под руководством своего отца, известного тренера Дмитрия Квартальнова.
«Раздражало ли, когда называли блатным в „Сибири“ и ЦСКА? Раздражало меня это очень прилично, врать не буду. Для меня это была мотивация показать, что всё не так. Были у меня и хорошие этапы карьеры, когда люди переставали так считать.
Наверное, тогда я не слишком соответствовал требованиям топ-клуба. Наверное, любой отец поступил бы так же в моей ситуации. Он поставил меня на ноги, сделал из меня хоккеиста.
Когда я закончил играть, начал заниматься агентской деятельностью. И параллельно занимался фитнесом для поддержания формы. Использовал различные программы, бывших тренеров не хотелось особо напрягать. Начал скачивать приложения для фитнеса. Как-то мы разговаривали с товарищем, и мне пришла мысль, что ничего подобного в хоккее просто нет. Какие-то американские приложения были, но это мы потом только узнали. Нам все говорили, что такой проект займёт около полугода, но мы его запустили за два месяца. Мы действительно горели этим», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».
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