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Женскую хоккейную команду не пустили в самолёт, теперь у них нет денег улететь

Женскую хоккейную команду не пустили в самолёт, теперь у них нет денег улететь
Хоккей / Прочие 0

Женская хоккейная команда «Соболь», возвращаясь с соревнований, не смогла попасть в самолет, информирует «Байкал 24». Сообщается, что хоккеисток не пустили на посадку в Шереметьево, хотя регистрацию они прошли вовремя.

Соревнования — первый отборочный тур Лиги женского хоккея «дивизион А. Касатонова» — проходили в Москве. В ночь с воскресенья на понедельник команда должна была вылететь в Иркутск, рейсом «Аэрофлота» 1562. Но по вине аэропорта этого не смогла сделать.

«Мы слишком долго проходили досмотр, так как работало всего две стойки. Мы сразу же прошли на посадку, но ленточку прямо перед нами закрыли. Сказали: «Все, вы опоздали». Мы пыталась решить вопрос, но нам везде говорили одно: все, вы опоздали, поздно. В 00:45 заканчивалась посадка, ленточку перед нами закрыли в 00:46», — рассказала тренер Татьяна Левковская.

В данный момент хоккеистки сидят в аэропорту, у них нет денег улететь домой.

Источник: Байкал 24

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