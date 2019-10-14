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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 14 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 14 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие три российских хоккеиста.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук закончил свой матч с показателем полезности "-2", форвард «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду почти 13 минут, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

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ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Илья Ковальчук (н)

Валентин Зыков (н)

Дмитрий Куликов (з)		«Лос-Анджелес»

«Вегас»

«Виннипег»		0

0

0+1		-2

-1

+1		0

0

0		1

0

3		1

0

1		0

0

3		-

-

-		14.49

12.51

17.17
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