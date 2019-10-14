Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 14 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие три российских хоккеиста.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук закончил свой матч с показателем полезности "-2", форвард «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду почти 13 минут, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Илья Ковальчук (н)



Валентин Зыков (н)



Дмитрий Куликов (з) «Лос-Анджелес»



«Вегас»



«Виннипег» 0



0



0+1 -2



-1



+1 0



0



0 1



0



3 1



0



1 0



0



3 -



-



- 14.49



12.51



17.17