Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 14 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие три российских хоккеиста.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук закончил свой матч с показателем полезности "-2", форвард «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду почти 13 минут, защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Илья Ковальчук (н)
Валентин Зыков (н)
Дмитрий Куликов (з)
|«Лос-Анджелес»
«Вегас»
«Виннипег»
|0
0
0+1
|-2
-1
+1
|0
0
0
|1
0
3
|1
0
1
|0
0
3
|-
-
-
|14.49
12.51
17.17
- 14 октября 2019
-
10:53
-
10:22
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
07:41
-
06:57
-
06:17
-
05:58
-
04:43
-
00:00
- 13 октября 2019
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23:31
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23:00
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22:41
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22:22
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22:13
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21:58
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21:44
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21:15
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20:38
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20:28
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20:19
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19:58
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19:35
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19:19
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19:10
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19:08
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19:00
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18:49
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