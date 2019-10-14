Сможет ли «Адмирал» впервые в своей истории выиграть пять матчей подряд?
Сегодня, 14 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:
— «Барыс» — «Адмирал»
— «Трактор» — «Динамо» Р
— «Ак Барс» — «Автомобилист;
— «Нефтехимик» — «Сибирь»
— «Динамо» М — «Металлург» Мг.
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
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