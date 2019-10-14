Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сможет ли «Адмирал» впервые в своей истории выиграть пять матчей подряд?

Сможет ли «Адмирал» впервые в своей истории выиграть пять матчей подряд?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 14 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:

— «Барыс» — «Адмирал»
— «Трактор» — «Динамо» Р
— «Ак Барс» — «Автомобилист;
— «Нефтехимик» — «Сибирь»
— «Динамо» М — «Металлург» Мг.

Пройти опрос можно на PlayBuzz.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019