«Северсталь» отправилась на выезд, взяв 29 хоккеистов

Череповецкая «Северсталь» отправилась на выезд по маршруту Пекин – Хабаровск – Владивосток. Соперниками череповчан станут «Куньлунь Ред Стар», «Амур» и «Адмирал».



Тренерский штаб взял на выезд следующий состав:



вратари: Виноградов Антон, Подъяпольский Владислав, Хакимов Рафаэль;



защитники: Балдаев Виктор, Кудако Вадим, Макеев Никита, Провольнев Владислав, Рогов Иван, Сизов Антон, Хабаров Макар, Хлыстов Никита, Хохлов Илья, Шулак Либор;



нападающие: Алексеев Андрей, Бодров Евгений, Вовченко Даниил, Гераськин Игорь, Грачев Герман, Захарчук Иван, Кодола Владислав, Купцов Сергей, Лапенков Евгений, Лишка Адам, Марковин Дмитрий, Монахов Сергей, Морозов Егор, Николишин Иван, Трубачев Юрий, Якимов Богдан.