Тарасенко: нужно знакомиться с миром, для этого необязательно иметь кучу денег

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о любви к путешествиям.



«Если есть такая возможность, если что-то недалеко и не идёт вразрез с планами на отдых, всегда стараюсь что-то посмотреть. В Нью-Йорке, например, ходил к мемориалу башням-близнецам. Когда ездили с женой в Италию, то и в Колизей ходили, и в замок Святого Ангела, и вообще обошли все достопримечательности. Это же интересно! И вообще, я считаю, надо развиваться всесторонне, расширять кругозор, знакомиться с миром. Для этого даже необязательно иметь кучу денег. Не агитирую никого так делать, но мне это очень нравится.



Любимые места на Земле? Наверное, Ванкувер, хоть я и не представляю, каково там жить. Ещё вот довелось пробыть месяц в Майами. Никогда так долго там не был, и тоже понравилось очень сильно. Но любимое место у нас в семье — остров Сардиния, куда однажды ездили отдыхать. Там есть один отель, куда всё мечтаем снова попасть. Но в прошлом году была травма, в этом — Кубок, и добраться туда всё никак не можем. Но продолжаем планировать доехать туда и отдохнуть ещё раз», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Тарасенко впервые в карьере не забил в пяти матчах кряду на старте сезона НХЛ