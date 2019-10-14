Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата КХЛ определила лауреатов шестой недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Эдвард Паскуаль («Барыс»), одержавший две гостевые победы, одну из них на ноль и пропустивший в этих поединках лишь одну шайбу. Канадский голкипер клуба из Нур-Султана отразил 98,39% бросков.
Лучшим защитником стал Микко Лехтонен («Йокерит»), вместе с командой одержавший победы в трёх матчах и забросивший в них две шайбы. Гол в поединке против ХК «Сочи» стал победным. Также финский защитник стал автором победного буллита в серии бросков в поединке против «Салавата Юлаева».
Лучшим нападающим признан Мартин Бакош («Адмирал»), вместе с командой одержавший победы в трёх матчах (в том числе двух гостевых) и набравший в них 5 (3+2) очков. Словацкий нападающий дальневосточного клуба забивал голы в каждом из матчей недели, шайба в ворота «Нефтехимика» стала победной.
Лучшим новичком стал защитник Даниил Мисюль («Локомотив»), в трёх матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой две победы. В поединке против «Куньлунь Ред Стар» 18-летний защитник ярославского клуба забросил шайбу, ставшую в итоге победной. Мисюль проводил на льду в среднем 10 минут и 6 секунд, отметившись тремя силовыми приёмами и двумя блокированными бросками.
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