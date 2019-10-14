С. Зубов — об отставке из «Сочи»: план у меня был, но руководство сделало выбор

Бывший главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал свою отставку и поделился планами на будущее.
«Я принял клуб два с половиной года назад. За прошедшие два сезона мы справлялись с поставленной задачей оба года. С нашим бюджетом и с нашими возможностями мы проделали хорошую работу. В этом сезоне было предостаточно времени, чтобы выправить ситуацию.
В межсезонье мы потеряли по разным причинам многих ведущих игроков, произошли изменения в руководстве клуба, в тренерском штабе. Многие новые ребята ещё не успели адаптироваться. Был ряд поражений, но они были и раньше, как и провальные серии. Мы всегда находили решения этих проблем. Сейчас руководство ХК «Сочи» сделало свой выбор, им виднее. Могу пожелать команде удачи и побед. Спасибо болельщикам за поддержку, мы чувствовали тёплое отношение к себе.
Генеральный директор команды Сергей Воропаев сказал, что не было плана по выходу из ситуации? Мы выходили из неё и два года назад, и год назад. План был всегда, мы с достоинством выходили из любой ситуации.
Сейчас мы с семьёй находимся в Сочи, потом проведём какое-то время в Москве, а затем отправимся в Торонто. По поводу моей будущей работы пока никакой конкретики нет, но я готов рассмотреть предложения и общаться на эту тему», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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