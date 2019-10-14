Самсонов: с русскоязычными ребятами в «Вашингтоне» говорим на английском
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов рассказал о своих успехах в изучении английского языка.
«Друг другу всё подсказываем. И я должен больше брать инициативу на себя, играть клюшкой, делать подсказки. Думаю, это со временем придёт. Всё-таки я только второй матч в НХЛ провёл. Уже намного лучше себя чувствую. Буду стараться и помогать команде как могу. На каком языке подсказываю партнёрам? У нас в команде всё только на английском. Даже с русскоязычными ребятами на площадке только так.
С языком вроде лучше и лучше. Что-то пытаюсь промычать. В общении с ребятами уже комфортно себя чувствую. Чуть-чуть стесняешься разговаривать, но всё равно нормально получается», — приводит слова Самсонова «Матч ТВ».
Русские снова спасли «Вашингтон»! Самсонов тащил, Кузнецов забил гол-красавец
А Овечкин поставил точку в матче, забив свой четвёртый гол в сезоне.
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