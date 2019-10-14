Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Самсонов: с русскоязычными ребятами в «Вашингтоне» говорим на английском

Самсонов: с русскоязычными ребятами в «Вашингтоне» говорим на английском
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов рассказал о своих успехах в изучении английского языка.

«Друг другу всё подсказываем. И я должен больше брать инициативу на себя, играть клюшкой, делать подсказки. Думаю, это со временем придёт. Всё-таки я только второй матч в НХЛ провёл. Уже намного лучше себя чувствую. Буду стараться и помогать команде как могу. На каком языке подсказываю партнёрам? У нас в команде всё только на английском. Даже с русскоязычными ребятами на площадке только так.

С языком вроде лучше и лучше. Что-то пытаюсь промычать. В общении с ребятами уже комфортно себя чувствую. Чуть-чуть стесняешься разговаривать, но всё равно нормально получается», — приводит слова Самсонова «Матч ТВ».

Русские снова спасли «Вашингтон»! Самсонов тащил, Кузнецов забил гол-красавец
А Овечкин поставил точку в матче, забив свой четвёртый гол в сезоне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019