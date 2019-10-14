Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сегин: у «Далласа» слишком хорошая команда, чтобы играть так плохо

Сегин: у «Далласа» слишком хорошая команда, чтобы играть так плохо
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Тайлер Сегин перед встречей с «Баффало Сэйбрз» поделился мнением о неудачном старте своей команды в текущем регулярном чемпионате. Форвард отметил, что команда высокого уровня не должна так плохо играть. Американский коллектив потерпел пять поражений в шести последних встречах.

«Это важное турне для нас. Я знаю, что впереди только седьмая игра сезона и не хочу сравнивать её с матчем плей-офф. Но всем нам нужно настроиться на неё, как на игру плей-офф. У нас слишком хорошая команда, чтобы играть так плохо в начале сезона», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019