Сегин: у «Далласа» слишком хорошая команда, чтобы играть так плохо

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Тайлер Сегин перед встречей с «Баффало Сэйбрз» поделился мнением о неудачном старте своей команды в текущем регулярном чемпионате. Форвард отметил, что команда высокого уровня не должна так плохо играть. Американский коллектив потерпел пять поражений в шести последних встречах.



«Это важное турне для нас. Я знаю, что впереди только седьмая игра сезона и не хочу сравнивать её с матчем плей-офф. Но всем нам нужно настроиться на неё, как на игру плей-офф. У нас слишком хорошая команда, чтобы играть так плохо в начале сезона», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20