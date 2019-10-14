«Трактор» и рижское «Динамо» объявили составы на матч в Челябинске

«Трактор» и рижское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:00 мск. Обе команды потерпели поражение в предыдущих матчах.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;

Сергиенко — Калинин, Кручинин — Попов — Шаров;

Бородкин — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Шолохов.



«Динамо» (Рига):



Макаров (Салак);

Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;

Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;

Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трастасенков.