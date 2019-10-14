«Трактор» и рижское «Динамо» объявили составы на матч в Челябинске
«Трактор» и рижское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:00 мск. Обе команды потерпели поражение в предыдущих матчах.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;
Сергиенко — Калинин, Кручинин — Попов — Шаров;
Бородкин — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Шолохов.
«Динамо» (Рига):
Макаров (Салак);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;
Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;
Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трастасенков.
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