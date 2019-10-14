Генменеджер «Оттавы» объяснил, почему клуб выменял трёх российских игроков

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион рассказал, по какой причине команда приобрела в результате обменов трёх российских хоккеистов — защитника Никиту Зайцева, а также нападающих Артёма Анисимова и Владислава Наместникова.



«Это всегда было частью нашего видения развития команды, нам нужны были опытные ребята. Кое-кому из наших молодых талантов сейчас полезнее развиваться в Белвилле. Зная это, мы искали людей, которые помогут нам прямо сейчас», — приводит слова Дориона официальный сайт НХЛ.



Ранее Зайцев защищал цвета «Торонто Мэйплс Лифс», Анисимов выступал за «Чикаго Блэкхоукс», а Наместников перебрался в столицу Канады из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее канадский клуб отправил в АХЛ ещё одного россиянина — нападающего Виталия Абрамова.