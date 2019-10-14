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Варламов: Нью-Йорк — замечательное место для жизни и игры в хоккей

Варламов: Нью-Йорк — замечательное место для жизни и игры в хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов рассказал, что уже успел обустроиться на новом месте. До переезда в Нью-Йорк россиянин в течение нескольких лет защищал цвета «Колорадо Эвеланш».

«Всё очень нравится мне и моей семье. Мы хорошо обустроились, это прекрасное место для жизни и игры в хоккей. Меня всё устраивает. «Нью-Йорк Айлендерс» — замечательная организация», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал одну победу. Он отразил 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,16.

Варламов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз» с 2008 по 2011 год, после чего на протяжении восьми лет выступал за «Колорадо Эвеланш».

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