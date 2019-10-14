Варламов: Нью-Йорк — замечательное место для жизни и игры в хоккей
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов рассказал, что уже успел обустроиться на новом месте. До переезда в Нью-Йорк россиянин в течение нескольких лет защищал цвета «Колорадо Эвеланш».
«Всё очень нравится мне и моей семье. Мы хорошо обустроились, это прекрасное место для жизни и игры в хоккей. Меня всё устраивает. «Нью-Йорк Айлендерс» — замечательная организация», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал одну победу. Он отразил 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,16.
Варламов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз» с 2008 по 2011 год, после чего на протяжении восьми лет выступал за «Колорадо Эвеланш».
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис». Прогноз: Варламов и Тарасенко устроят дуэль
“Островитяне” выиграли у действующего обладателя Кубка Стэнли три матча подряд.
- 14 октября 2019
-
18:07
-
17:42
-
17:14
-
16:59
-
16:21
-
16:09
-
15:53
-
15:27
-
15:19
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:32
-
13:26
-
13:08
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:49
-
11:18
-
10:53
-
10:22
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
07:41
-
06:57
Партнерский контент