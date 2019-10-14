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«Динамо Мск» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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«Трактор» — «Динамо» Р: Демченко был заменён после трёх пропущенных шайб

«Трактор» — «Динамо» Р: Демченко был заменён после трёх пропущенных шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» принимает рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. После двух периодов подопечные Петериса Скудры проигрывают со счётом 1:4.

Вратарь челябинского клуба Василий Демченко был заменён в середине второго периода после того, как пропустил три шайбы. Вместо него на лёд вышел Иван Федотов.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;
Сергиенко — Калинин, Кручинин — Попов — Шаров;
Бородкин — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Шолохов.

«Динамо» (Рига):

Макаров (Салак);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;
Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;
Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трастасенков.

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