«Трактор» — «Динамо» Р: Демченко был заменён после трёх пропущенных шайб

«Трактор» принимает рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. После двух периодов подопечные Петериса Скудры проигрывают со счётом 1:4.



Вратарь челябинского клуба Василий Демченко был заменён в середине второго периода после того, как пропустил три шайбы. Вместо него на лёд вышел Иван Федотов.

«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;

Сергиенко — Калинин, Кручинин — Попов — Шаров;

Бородкин — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Шолохов.



«Динамо» (Рига):



Макаров (Салак);

Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;

Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;

Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трастасенков.