«Динамо» М — «Металлург»: команды объявили составы на матч

Московское «Динамо» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Огурцов, Муранов — Ефремов — Петунин, Михайлов.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.