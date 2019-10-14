«Динамо» М — «Металлург»: команды объявили составы на матч
Московское «Динамо» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Огурцов, Муранов — Ефремов — Петунин, Михайлов.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.
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