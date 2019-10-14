Нападающий «Трактора» Гика оформил хет-трик в матче с рижским «Динамо»

«Трактор» принимает в Челябинске рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В ходе третьего периода подопечные Петериса Скудры уступают со счётом 3:4.
Все три шайбы в составе хозяев на свой счёт записал нападающий Томаш Гика. Третий гол форвард оформил в большинстве.
Посмотреть видео третьего гола Гики можно на официальном сайте КХЛ.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Меньшиков — Виртанен, Томас — Седлак — Гика;
Сергиенко — Калинин, Кручинин — Попов — Шаров;
Бородкин — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Шолохов.
«Динамо» (Рига):
Макаров (Салак);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;
Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;
Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трастасенков.
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