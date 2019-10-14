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«Трактор» уступил рижскому «Динамо» и потерпел третье поражение в четырёх матчах

«Трактор» уступил рижскому «Динамо» и потерпел третье поражение в четырёх матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» принимал в Челябинске рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу латвийского клуба. Команда Петериса Скудры потерпела третье поражение в четырёх последних матчах.

Подопечные Гиртса Анкипанса открыли счёт на 15-й минуте усилиями Брэндона Макмиллана. Во втором периоде Томаш Гика восстановил равновесие, на что гости ответили результативными бросками Виталия Павлова и Лауриса Дарзиньша, забросившего две шайбы в большинстве. На 43-й минуте Гика оформил дубль и сократил разницу в счёте до двух шайб, а чуть позже сделал хет-трик.

17 октября «Трактор» проведёт выездной матча с «Витязем», а рижане 16-го числа встретятся в Астане с «Барысом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Динамо Р
Рига
0:1 Макмиллан (Дарзиньш, Маршалл) – 14:43' (5x5)   1:1 Гика – 22:23' (5x5)   1:2 Павлов (Джериньш, Липсбергс) – 25:48' (5x5)   1:3 Дарзиньш (Бартулис, Макмиллан) – 29:46' (5x4)   1:4 Дарзиньш (Макмиллан) – 35:14' (5x4)   2:4 Гика (Бородкин, Седлак) – 42:37' (5x5)   3:4 Гика (Кэлоф, Косов) – 47:51' (5x4)
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