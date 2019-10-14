«Трактор» уступил рижскому «Динамо» и потерпел третье поражение в четырёх матчах

«Трактор» принимал в Челябинске рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу латвийского клуба. Команда Петериса Скудры потерпела третье поражение в четырёх последних матчах.
Подопечные Гиртса Анкипанса открыли счёт на 15-й минуте усилиями Брэндона Макмиллана. Во втором периоде Томаш Гика восстановил равновесие, на что гости ответили результативными бросками Виталия Павлова и Лауриса Дарзиньша, забросившего две шайбы в большинстве. На 43-й минуте Гика оформил дубль и сократил разницу в счёте до двух шайб, а чуть позже сделал хет-трик.
17 октября «Трактор» проведёт выездной матча с «Витязем», а рижане 16-го числа встретятся в Астане с «Барысом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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