Форвард «Оттавы» Анисимов пропустит матч с «Миннесотой»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов не поможет команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».



По информации североамериканского журналиста Брента Уоллеса, у россиянина повреждение нижней части тела. При этом решение о том, что Анисимов пропустит встречу с «дикарями», было принято в последний момент.



Владислав Наместников начнёт матч во втором звене вместе с Жан-Габриэлем Пажо и Коннором Брауном. Никита Зайцев составит первую пару обороны вместе с Тома Шабо.



В нынешнем сезоне 31-летний Анисимов провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету одна заброшенная шайба при показателе полезности «-6». До переезда в столицу Канады он выступал за «Чикаго Блэкхоукс».

Анисимов с передачи Наместникова забил свой первый гол за «Оттаву» в НХЛ