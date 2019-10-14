«Нью-Джерси» — «Флорида»: Юбердо забил с шикарной передачи Дадонова за спину

«Флорида Пантерз» проводит выездной матч с «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Пантеры» открыли счёт уже на 16-й секунде стараниями Джонатана Юбердо, которому ассистировал Евгений Дадонов. Россиянин выполнил шикарный пас на партнёра, поразившего ворота соперника.
Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL Public Relations.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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