Анкипанс рассказал, за счёт чего рижскому «Динамо» удалось обыграть «Трактор»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс дал комментарий после выездного матча с «Трактором» (4:3).



«Очень хорошо, что мы сегодня выиграли. Команда находится не в самом комфортном положении. Что касается последних матчей, мы играли очень самоотверженно, и сегодня выиграли благодаря этому. «Трактор» в конце очень сильно давил, но мы дотерпели и наконец-то выиграли в гостях», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Подопечные Гиртса Анкипанса открыли счёт на 15-й минуте усилиями Брэндона Макмиллана. Во втором периоде Томаш Гика восстановил равновесие, на что гости ответили результативными бросками Виталия Павлова и Лауриса Дарзиньша, забросившего две шайбы в большинстве. На 43-й минуте Гика оформил дубль и сократил разницу в счёте до двух шайб, а чуть позже сделал хет-трик.