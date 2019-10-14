Никита Гусев отметился первой результативной передачей в НХЛ

«Нью-Джерси» принимает «Флориду» в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После первого периода хозяева выигрывают со счётом 2:1.
В концовке игрового отрезка вторую шайбу в составе «дьяволов» забросил Йеспер Братт, а одним из ассистентов выступил россиянин Никита Гусев. 27-летний хоккеист отметился первой результативной передачей в НХЛ. В предыдущих пяти матчах Гусев забросил две шайбы.
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
- 14 октября 2019
-
21:33
-
21:27
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
20:56
-
20:46
-
20:39
-
20:24
-
20:14
-
19:52
-
19:32
-
19:23
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:49
-
18:35
-
18:07
-
17:42
-
17:14
-
16:59
-
16:21
-
16:09
-
15:53
-
15:27
-
15:19
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:32