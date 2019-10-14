Никита Гусев отметился первой результативной передачей в НХЛ

«Нью-Джерси» принимает «Флориду» в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После первого периода хозяева выигрывают со счётом 2:1.



В концовке игрового отрезка вторую шайбу в составе «дьяволов» забросил Йеспер Братт, а одним из ассистентов выступил россиянин Никита Гусев. 27-летний хоккеист отметился первой результативной передачей в НХЛ. В предыдущих пяти матчах Гусев забросил две шайбы.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.