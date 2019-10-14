«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и одержал седьмую победу в восьми матчах

«Ак Барс» принимал в Казани «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Казанцы одержали седьмую победу в восьми матчах, «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд.



Подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд уже на 5-й минуте встречи после точного броска в исполнении Дэна Секстона. Хозяева взялись за дело во втором периоде и забросили две шайбы стараниями Вячеслава Основина и Мэттью Фрэттина. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Эмиль Галимов.



17 октября «Ак Барс» встретится в Казани с «Йокеритом», а подопечные Андрея Мартемьянова 18-го числа проведут домашний матч с «Авангардом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.