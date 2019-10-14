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«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и одержал седьмую победу в восьми матчах

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и одержал седьмую победу в восьми матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимал в Казани «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Казанцы одержали седьмую победу в восьми матчах, «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд.

Подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд уже на 5-й минуте встречи после точного броска в исполнении Дэна Секстона. Хозяева взялись за дело во втором периоде и забросили две шайбы стараниями Вячеслава Основина и Мэттью Фрэттина. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Эмиль Галимов.

17 октября «Ак Барс» встретится в Казани с «Йокеритом», а подопечные Андрея Мартемьянова 18-го числа проведут домашний матч с «Авангардом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Секстон (Белоусов) – 04:23' (5x5)   1:1 Основин (Воронков, Фазылзянов) – 29:20' (5x5)   2:1 Фрэттин (Викстранд, Яруллин) – 37:30' (5x5)   3:1 Галимов (Ткачёв) – 49:17' (5x5)
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