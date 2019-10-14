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Гика: «Трактор» играл не в тот хоккей, который должен показывать

Гика: «Трактор» играл не в тот хоккей, который должен показывать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Томаш Гика поделился впечатлениями от матча с рижским «Динамо» (3:4). Чешский форвард оформил хет-трик.

«Мы играли не в тот хоккей, который должны показывать. «Трактор» проиграл, и это очень огорчает. Перед третьим периодом нужно было осознать то, что мы сильно отстаём, нужно отыгрываться, забросить три шайбы. Было приятно, что болельщики скандировали моё имя, я оформил свой первый хет-трик в КХЛ, но мы проиграли, это единственное, что имеет значение, поэтому я расстроен. Последний раз три шайбы в одном матче забивал в прошлом сезоне в АХЛ, я вернулся на лёд после травмы и сразу отметился хет-триком. Здорово, что я оформляю хет-трики каждый сезон», — передаёт слова Гики корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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