Гика: «Трактор» играл не в тот хоккей, который должен показывать
Нападающий «Трактора» Томаш Гика поделился впечатлениями от матча с рижским «Динамо» (3:4). Чешский форвард оформил хет-трик.
«Мы играли не в тот хоккей, который должны показывать. «Трактор» проиграл, и это очень огорчает. Перед третьим периодом нужно было осознать то, что мы сильно отстаём, нужно отыгрываться, забросить три шайбы. Было приятно, что болельщики скандировали моё имя, я оформил свой первый хет-трик в КХЛ, но мы проиграли, это единственное, что имеет значение, поэтому я расстроен. Последний раз три шайбы в одном матче забивал в прошлом сезоне в АХЛ, я вернулся на лёд после травмы и сразу отметился хет-триком. Здорово, что я оформляю хет-трики каждый сезон», — передаёт слова Гики корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 14 октября 2019
-
21:33
-
21:27
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
20:56
-
20:46
-
20:39
-
20:24
-
20:14
-
19:52
-
19:32
-
19:23
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:49
-
18:35
-
18:07
-
17:42
-
17:14
-
16:59
-
16:21
-
16:09
-
15:53
-
15:27
-
15:19
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:32
Партнерский контент