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«Нефтехимик» переиграл «Сибирь» и прервал серию из шести поражений

«Нефтехимик» переиграл «Сибирь» и прервал серию из шести поражений
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ в пользу хозяев. Нижнекамская команда прервала серию поражений из шести поражений.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке хозяева вышли вперёд после гола в исполнении Марата Хайруллина. Гости отыгрались в третьем периоде усилиями Александра Шарова. Основное время встречи завершилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу хозяева принёс Мэтт Уайт.

17 октября «Нефтехимик» примет в Нижнекамске хоккеистов СКА, а новосибирский клуб 16-го числа встретится в Москве со «Спартаком».

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хайруллин (Куликов, Шарипзянов) – 34:12' (5x5)   1:1 Шаров (Ермаков, Миловзоров) – 45:16' (5x5)   2:1 Уайт – 61:19' (3x3)
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