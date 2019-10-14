«Нефтехимик» переиграл «Сибирь» и прервал серию из шести поражений

«Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ в пользу хозяев. Нижнекамская команда прервала серию поражений из шести поражений.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке хозяева вышли вперёд после гола в исполнении Марата Хайруллина. Гости отыгрались в третьем периоде усилиями Александра Шарова. Основное время встречи завершилось вничью, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу хозяева принёс Мэтт Уайт.



17 октября «Нефтехимик» примет в Нижнекамске хоккеистов СКА, а новосибирский клуб 16-го числа встретится в Москве со «Спартаком».