«Динамо» М — «Металлург»: Кулёмин забил гол, воспользовавшись ошибкой Кошечкина

Московское «Динамо» принимает в столице России «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



В середине третьего периода бело-голубые вышли вперёд. Нападающий Вячеслав Кулёмин отметился точным броском при счёте 3:3. Форвард опередил выскочившего из ворот голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина и отправил шайбу в пустые ворота.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Огурцов, Муранов — Ефремов — Петунин, Михайлов.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.