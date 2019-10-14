«Динамо» М — «Металлург»: Кулёмин забил гол, воспользовавшись ошибкой Кошечкина

Московское «Динамо» принимает в столице России «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В середине третьего периода бело-голубые вышли вперёд. Нападающий Вячеслав Кулёмин отметился точным броском при счёте 3:3. Форвард опередил выскочившего из ворот голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина и отправил шайбу в пустые ворота.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Огурцов, Муранов — Ефремов — Петунин, Михайлов.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.
- 14 октября 2019
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