Дарзиньш: очень тёплые воспоминания от Челябинска, здесь люди любят хоккей

Нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш подвёл итоги матча с «Трактором» (4:3). Форвард отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.



«Очень рады победе на выезде. Получился очень тяжёлый третий период, вели — 4:1, нужно было сыграть проще. Первые победы, особенно в гостях, всегда даются тяжело. Надеюсь, сегодняшний успех придаст нам уверенности и дальше будет легче. Рад, что оформил дубль, всегда приятно забивать. Много внимания уделяем большинству, ребята хорошо разыгрывали, вывели меня на бросок, и классный трафик был сегодня, я два раза бросил, Эштон постоянно был перед вратарём. Ужин, наверное, ему должен.



Очень тёплые впечатления от Челябинска: хоккейный город, здесь люди любят хоккей. Я провёл здесь не так много времени, но время в Челябинске навсегда запомнится мне и моей семье. Мне здесь очень понравилось — отличный коллектив, классная команда и город.



Конечно, давит, что мы на последнем месте. Если ты идёшь хорошо, то будет хорошее настроение, а если, как мы, внизу таблицы, то, конечно, неприятно, хочется побыстрее исправить ситуацию. Чувствуем, что игра налаживается, была отличная предсезонка, потом где-то сдулись, появилась неуверенность. Через вот такие тяжёлые победы ребята вновь поверят в то, к чему мы стремимся, и надо друг другу доверять. Вратарь нас сегодня подтащил», — передаёт слова Дарзиньша корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.