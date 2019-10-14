Мартемьянов: с «Ак Барсом» лидеров не видел, только на бумаге. Играть разучились

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:3).

«Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. И поблагодарить защитников и вратаря своей команды, они сегодня хорошо выступили. К сожалению, лидеров никаких выделить не могу. Сегодня я лидеров не видел, только на бумаге. Играть разучились, работать не хотим», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.



Подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд уже на 5-й минуте встречи после точного броска в исполнении Дэна Секстона. Хозяева взялись за дело во втором периоде и забросили две шайбы стараниями Вячеслава Основина и Мэттью Фрэттина. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Эмиль Галимов.