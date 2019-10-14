Владимир Тарасенко забил первый гол в сезоне

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился первым голом в нынешнем сезоне.



Российский форвард «музыкантов» реализовал большинство в третьем периоде выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» и укрепил преимущество своей команды, которая на тот момент выигрывала со счётом 1:0.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии Военно-воздушных сил США.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте НХЛ.