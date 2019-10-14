Любимов отразил шайбу шлемом, чирлидерша показала растяжку. Фото победы «Динамо»

14 октября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 6:3.

Московский клуб открыл счёт на 8-й минуте стараниями Микса Индрашиса, на что команда Ильи Воробьёва ответила точным броском Сергея Мозякина, реализовавшего двойной численный перевес, а чуть позже ветеран отличился в формате «5 на 4». Во втором периоде Юусо Хиетанен сравнял счёт, а чуть позже Дмитрий Яшкин реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке Роман Любимов восстановил равенство, но вскоре Вячеслав Кулёмин снова вывел хозяев вперёд. В концовке встречи пятую шайбу в пустые ворота забросил Юусо Хиетанен, а шестую — Микс Индрашис.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.