Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «островитян». В ходе встречи гости выигрывали со счётом 2:0.



В составе победителей точными бросками отметились Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко. Россиянин реализовал численный перевес. У хозяев голы на свой счёт записали Брок Нельсон, Андерс Ли и Девон Тэйвз.

Тарасенко провёл на льду 16 минут 48 секунд, забил гол, заработал показатель полезности «-1», нанёс пять бросков в створ ворот и провёл один силовой приём. На счету форварда «музыкантов» Ивана Барбашёва два силовых приёма и три заблокированных броска за 13 минут 54 секунд. Голкипер Семён Варламов участия в матче не принимал.