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Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Айлендерс»

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «островитян». В ходе встречи гости выигрывали со счётом 2:0.

В составе победителей точными бросками отметились Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко. Россиянин реализовал численный перевес. У хозяев голы на свой счёт записали Брок Нельсон, Андерс Ли и Девон Тэйвз.

Тарасенко провёл на льду 16 минут 48 секунд, забил гол, заработал показатель полезности «-1», нанёс пять бросков в створ ворот и провёл один силовой приём. На счету форварда «музыкантов» Ивана Барбашёва два силовых приёма и три заблокированных броска за 13 минут 54 секунд. Голкипер Семён Варламов участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Тарасенко (Фолк, Данн) – 06:48' (5x5)   0:2 Тарасенко (Бозак, Шенн) – 45:23' (5x4)   1:2 Нельсон (Дэл Колл) – 54:29' (5x5)   2:2 Ли (Барзал) – 59:33' (6x5)   3:2 Тэйвз (Бойчак) – 61:13' (3x3)
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